В Кирове мужчина незаконно проводил азартные игры

Игровой зал молодой человек организовал на улице Пятницкой. Фото: Сергей ГАПОН

В Кирове мужчина организовал и проводил азартные игры. Информацию об этом сообщает СУ СКР по Кировской области.

Как установили следователи, 27-летний молодой человек организовал «игровуху» в помещении мини-маркета, расположенного на улице Пятницкой. В данном здании сотрудники Следственного Комитета обнаружили платежные терминалы. На них было установлено игровое обеспечение с использованием сети «Интернет». Подпольный зал работал в течение сентября-октября 2022 года.

На данный момент в отношении кировчанина возбудили уголовное дело по ч.1 ст.172 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр). Проводится предварительное расследование. Мужчина может получить два года тюрьмы.