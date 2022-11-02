В Кировской области пособника экстремистской организации осудят за призывы к насилию

Мужчина публично призывал к насилию над правоохранителями. Фото: УФСБ по Кировской области

В Кировской области мужчина подбивал осужденных к экстремистской деятельности. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УФСБ.

Как стало известно, мужчина являлся пособником украинской экстремистской организации «Правый сектор»*. Он публично призывал осужденных в одной из колоний области к насилию над сотрудниками правоохранительных органов. Кто сообщил о его поведении - неизвестно. Однако на мужчину завели уголовное дело за публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности. Как отметили в пресс-службе ведомства, за это ему может грозить до четырех лет лишения свободы.

* - деятельность экстремистской организации «Правый сектор» запрещена на территории Российской Федерации решением Верховного Суда РФ.