В октябре в Кировской области активно проводили отстрел волков

С начала 2022 года добычей охотников стали 203 хищника. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Кировской области проводится работа по снижению численности волков. Об этом сообщили в министерстве охраны окружающей среды Кировской области.

С начала 2022 года добычей охотников стало 203 хищника. При этом некоторые были застрелены в общедоступных охотничьих угодьях. Больше всего волков охотники добыли в Шабалинском районе. Здесь убили 21 хищника. Второе место поделили охотники Слободского и Подосиновского районов. Там добыли по 13 волков.

Третье место заняли охотники Афанасьевского, Лузского и Верхнекамского районов. Они сумели добыть по 12 хищников. Кроме того, существенно снизили численность волков охотники Зуевского, Мурашинского и Юрьянского районов Кировской области.