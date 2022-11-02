Кировские предприниматели смогут получить займ по сниженной ставке - 4%

Существует несколько программ поддержки бизнеса. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Кировской области увеличат возможность предоставления льготных заемных средств малому и среднему бизнесу. Региональный бюджет выделил для этой цели Фонду поддержки предпринимательства 150 млн рублей. Об этом сообщили в Министерстве промышленности, предпринимательства и торговли.

Центр «Мой бизнес» предоставил кировским предпринимателям 17 финансовых программ льготных займов. Они могут получить заемные денежные средства под 4% годовых на выгодных условиях.

Существует несколько программ поддержки бизнеса. Так, предприниматели могут получить льготный заём «Приоритет производства» в размере до 5 млн руб. на 3 года. Это могут сделать те, кто осуществляет деятельность в сфере обрабатывающего производства, сельского или лесного хозяйства, охоты, рыболовства и рыбоводства. Кроме того, выручка должна составлять не менее 50% без учета налога на добавленную стоимость.

Для поддержки предпринимателей в возрасте до 35 лет существует программа «Молодежный стартап». Они могут получить от 50 тысяч до 5 млн. рублей под льготные 4% годовых.

В программе могут участвовать и самозанятые граждане. Они также могут получить льготный заем по ставке 4% годовых. Если они соблюдают два условия: применяют специальный налоговый режим и работают не менее одного месяца.

Кроме того, начинающие предприниматели могут получить заем до 5 млн. рублей со ставкой до 2% годовых. При условии, что предприниматель работает в бизнесе не более 12 месяцев.