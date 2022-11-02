В кировских поликлиниках вакцинируют от коронавируса назальным способом

В больницы поступили специальные насадки для шприцов, позволяющие прививать кировчан назальным способом. Фото: vk.com/medkirovru

В Кировской области прививать от коронавируса начали назальным путем. Об этом рассказали в региональном Минздраве.

На минувшей неделе в регион поставили 20 тысяч специальных насадок на шприцы для проведения вакцинации от COVID-19 назально. Их уже распределили по поликлиникам региона. Этим способом можно как ревакцинироваться, так и привиться впервые. При первичной прививке два компонента вводятся назальным способом с интервалом в 21 день.

Сама процедура типичная - лекарство распыляется в одну из ноздрей как назальный спрей. После прививки таким образом нужно воздержаться от еды, воды и курения на два часа, а также не очищать нос.

Всего с момента начала вакцинации в Кировской области привились от коронавируса почти 840 тысяч человек. Повторную процедуру прошли более 242 300 жителей региона.