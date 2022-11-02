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НовостиОбщество2 ноября 2022 6:13

В Кирове дети до 12 лет смогут бесплатно прокатиться на колесе обозрения у цирка

С собой необходим документ, подтверждающий возраст, и сопровождающий взрослый
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Акция продлится по 15 ноября.

Акция продлится по 15 ноября.

Фото: Анастасия КАЛАШНИКОВА

Юные кировчане смогут прокатиться на колесе обозрения у цирка бесплатно. Об этом сообщает Центр развития туризма региона.

Акция для детей будет действовать с 31 октября по 15 ноября. Обязательное условие: возраст ребенка должен быть не более 12 лет, рост - не более 155 см или при наличии документа, подтверждающего возраст.

В Центре развития туризма также уточнили, что в одиночку детей кататься не пустят: в целях безопасности необходимо сопровождение взрослого. На него условия акции распространяться не будут, и придется покупать билет.