В Кирове общественники помогают добиться расселения аварийного дома на Сормовской

Пока жильцы ждут расселения, дом продолжает разрушаться. Фото: ОНФ по Кировской области

В Кирове общественники добиваются расселения аварийного дома на Сормовской. Об этом рассказали в региональном отделении ОНФ.

Двухэтажный дом на Сормовской, 16 признали аварийным еще в 2017 году. Его планировали расселить в 2020 году, но после сроки передвинули на 2025 год. Люди продолжают в нем жить, хоть это и небезопасно. Фасад пошел трещинами, деревянные межэтажные перекрытия сгнили, по стенам ползет черная плесень, с потолка обваливается штукатурка. Недавно, по словам жильцов, огромный пласт чуть не упал на ребенка.

По словам общественников, сроки расселения из аварийных домов действительно весьма размыты и могут меняться. Вариантов два: написать заявление на выделение жилья из маневренного фонда и ждать, либо добиваться внеочередного расселения через суд. С учетом того, что в доме живут пожилые люди и инвалиды, активисты направили обращение в прокуратуру.