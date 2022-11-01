Кировские полицейские задержали мошенников, похитивших 500 тысяч рублей

Мошенники сообщали пожилым людям, что их родственники якобы стали виновниками ДТП, но могут избежать наказания за взятку. Фото: Артем КИЛЬКИН

В феврале текущего года стало известно о случае дистанционного мошенничества по хорошо известной схеме «родственник в беде». Злоумышленники лишили троих кировчанок 500 тысяч рублей.

Пожилым женщинам поступили звонки на стационарные телефоны. Мошенники сообщили об их родственниках, которые стали виновниками ДТП. За взятку они якобы смогут избежать уголовного преследования и наказания. Поверив сказанному, 82-летняя кировчанка передала 300 тысяч рублей для решения проблемы. Еще две кировчанки, 90 и 74 лет, лишились таким же образом по 100 тысяч рублей.

В результате проведенных оперативно-розыскных действий сотрудники правоохранительных органов установили преступников и задержали троих жителей Казани, выступивших в роли курьеров. Полицейские выяснили, что мошенники действовали в составе организованной группы.

Жителям Казани предъявлено обвинение в совершении 7 аналогичных преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ. Ущерб потерпевших составил 1 миллион 300 тысяч рублей.

Суд избрал обвиняемым меру пресечения в виде заключения под стражу. Прокуратура утвердила обвинительное заключение и передала дело в суд для рассмотрения по существу.