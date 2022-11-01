В Кировской области закончен ремонт шести мостов

В 2023 году ремонт аварийных и предаварийных мостов продолжится. Фото: kirovreg.ru
В Кировской области завершился ремонт шести мостов. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
На сегодняшний день закончены работы на следующих мостах:
- через Гоньбинку на трассе «Киров - Малмыж - Вятские Поляны» в Малмыжском районе;
- через реку Буй на трассе «Киров - Малмыж - Вятские Поляны» в Уржумском районе;
- через Ярань на трассе «Киров - Советск - Яранск»;
- через реки Малая Кордяга и Большая Кордяга на трассе «Киров - Кирово-Чепецк - Зуевка - Фаленки - граница Удмуртской Республики» в Зуевском районе;
- через Озерницу на трассе «Слободской - Нагорск» в Слободском районе.
Близятся к завершению работы на объекте в Шабалинском районе через реку Какша. Планируется, что ремонт закончится в ноябре.
В пресс-службе правительства региона также добавили, что в 2023 году финансирование на ремонт мостов увеличится втрое. Приоритет отдадут аварийным и близким к этому состоянию объектам.