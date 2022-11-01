В Кировской области закончен ремонт шести мостов

В 2023 году ремонт аварийных и предаварийных мостов продолжится. Фото: kirovreg.ru

В Кировской области завершился ремонт шести мостов. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

На сегодняшний день закончены работы на следующих мостах:

- через Гоньбинку на трассе «Киров - Малмыж - Вятские Поляны» в Малмыжском районе;

- через реку Буй на трассе «Киров - Малмыж - Вятские Поляны» в Уржумском районе;

- через Ярань на трассе «Киров - Советск - Яранск»;

- через реки Малая Кордяга и Большая Кордяга на трассе «Киров - Кирово-Чепецк - Зуевка - Фаленки - граница Удмуртской Республики» в Зуевском районе;

- через Озерницу на трассе «Слободской - Нагорск» в Слободском районе.

Близятся к завершению работы на объекте в Шабалинском районе через реку Какша. Планируется, что ремонт закончится в ноябре.

В пресс-службе правительства региона также добавили, что в 2023 году финансирование на ремонт мостов увеличится втрое. Приоритет отдадут аварийным и близким к этому состоянию объектам.