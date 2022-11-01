Семьи мобилизованных кировчан могут подать документы в МФЦ вне очереди

Право на получение услуг в МФЦ вне очереди имеют несколько категорий кировчан.
Фото: Генриетта Евдокимова
Губернатор Кировской области Александр Соколов издал указ, позволяющий семьям мобилизованных граждан получить государственные или муниципальные услуги вне очереди. Об этом сообщили в правительстве Кировской области.
Данная мера поддержки действует в Кировской области с середины октября.
Важно напомнить, что право на получение услуг в МФЦ вне очереди также имеют:
- инвалиды, участники Великой Отечественной войны;
- труженики тыла;
- лица, приравненные к инвалидам Великой Отечественной войны;
- лица, награжденные знаком «Житель блокадного Ленинграда»;
- Герои Социалистического труда;
- полные кавалеры ордена Трудовой Славы;
- инвалиды I и II (нерабочей) групп;
- инвалиды детства.