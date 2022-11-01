Семьи мобилизованных кировчан могут подать документы в МФЦ вне очереди

Право на получение услуг в МФЦ вне очереди имеют несколько категорий кировчан. Фото: Генриетта Евдокимова

Губернатор Кировской области Александр Соколов издал указ, позволяющий семьям мобилизованных граждан получить государственные или муниципальные услуги вне очереди. Об этом сообщили в правительстве Кировской области.

Данная мера поддержки действует в Кировской области с середины октября.

Важно напомнить, что право на получение услуг в МФЦ вне очереди также имеют:

- инвалиды, участники Великой Отечественной войны;

- труженики тыла;

- лица, приравненные к инвалидам Великой Отечественной войны;

- лица, награжденные знаком «Житель блокадного Ленинграда»;

- Герои Социалистического труда;

- полные кавалеры ордена Трудовой Славы;

- инвалиды I и II (нерабочей) групп;

- инвалиды детства.