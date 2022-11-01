Победителей фестиваля «Театральное Приволжье» в Кировской области определят 12 и 13 ноября

Из 52 постановок к очному просмотру жюри допустило 6 коллективов в детской номинации и 8 - в молодежной номинации. Фото: kirovreg.ru

Жюри определило любительские театральные коллективы, которые проходят во второй тур регионального этапа «Театральное Приволжье». Об этом сообщили в Правительстве Кировской области.

Конкурсная комиссия рассмотрела видеоверсии конкурсных работ участников заочного этапа фестиваля-конкурса «Театральная Вятка». Он является отборочным этапом на окружной фестиваль «Театральное Приволжье». Из 52 постановок к очному просмотру жюри допустило 6 коллективов в детской номинации и 8 - в молодежной номинации.

У кировчан будет возможность увидеть отобранные постановки 12 и 13 ноября. Спектакли можно посмотреть в областном Доме народного творчества. Во время просмотра конкурсная комиссия отберет по одному спектаклю в обеих номинациях. Они представят Кировскую область на окружном этапе.

Примечательно, что участники конкурса поставили спектакли по произведениям отечественных и зарубежных писателей: А.С. Пушкина, Е. Гришковца, Д. Родари и других.