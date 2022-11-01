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НовостиПроисшествия1 ноября 2022 10:43

В Кирове суд взыскал с предпринимателя незаконно заработанные 6,5 миллиона рублей

Мужчина нелегально выдавал денежные займы под залог недвижимости
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
По решению суда незаконно заработанные деньги взыскали в федеральный бюджет.

По решению суда незаконно заработанные деньги взыскали в федеральный бюджет.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кирове суд взыскал с предпринимателя более 6,5 миллиона рублей, полученных незаконным путем. Об этом сообщает областная прокуратура.

Как удалось установить, 44-летний мужчина выдавал денежные займы под залог недвижимости. При этом он работал ни в качестве юрлица, ни в качестве индивидуального предпринимателя. В результате его доход превысил 6,5 миллиона. Мужчину осудили уголовное дело за незаконное предпринимательство.

После приговора прокуратура направила еще один иск в суд, дабы признать сделки недействительными. Требование удовлетворили, полученные с кировчан деньги взыскали в доход Российской Федерации. Для этого также арестовали имущество осужденного - три земельных участка.