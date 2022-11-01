В Кировской области обнаружили 14 поддельных российских банкнот с июля по сентябрь

Чаще всего подделывают 5-тысячные купюры. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Кировской области за III квартал 2022 года в банках выявили 14 поддельных российских денежных знаков. Такую статистику предоставили в Отделении Киров Волго-Вятского ГУ Банка России.

Как отметили в финансовом учреждении, чаще всего фальшивомонетчики изготовляют 5-тысячные купюры. С июля по сентябрь в нашем регионе обнаружили шесть таких банкнот. Отметим, что во II квартале текущего года таких подделок было выявлено больше - 16. Фальшивых денежных знаков номиналом по 2000 и 1000 рублей в банковском секторе оказалось по 4 штуки.

Помимо российских денег, среди подделок обнаружили и 100-долларовую купюру.

В Отделении Киров Волго-Вятского ГУ Банка России для определения подлинности банкнот советуют проверять не менее трех защитных признаков. Управляющий Отделением Сергей Крюков пояснил, что это элементы, которые:

1. имеют повышенную рельефность, определяемую на ощупь;

2. видно на просвет;

3. можно контролировать при изменении угла зрения.

Узнать, где расположены защитные признаки и как их распознать, можно в бесплатном мобильном приложении «Банкноты Банка России». Или обратиться в любой банк, обслуживающий физических лиц, где сомнительную купюру сразу проверят или отправят на экспертизу в Банк России.

Подробная информацией о том, где находятся защитные элементы и как они должны выглядеть, находится и на официальном сайте Банка России в разделе «Наличное денежное обращение».