Денис Пырлог: субподрядчики работают на автобусном маршруте №53 незаконно

Ранее субподрядчики перестали работать на автобусном маршруте №2. Фото: kirovreg.ru

В Кирове на маршрут №53 вышли автобусы субподрядчиков. Об этом рассказал в своем телеграм-канале бывший руководитель АТП Денис Пырлог. По его словам, такие действия незаконны.

- Для жителей Дороничей начались тяжелые дни, поскольку на маршрут номер 53 выехали автобусы субподрядчиков. В связи с чем первые уже «бьют тревогу» посредством объявлений на всех остановках поселка. Я не буду рассказывать, что субподряд в настоящее время запрещен и руководство АТП нехило может попасть на штрафные санкции и прочие последствия, - комментирует он.

Пырлог прикрепил в качестве доказательства своих слов пресс-релиз горадминистрации. В нем сказано, что возможность субподряда исключена требованиями федерального закона №44-ФЗ. Он устанавливает обязательное использование типового контракта при осуществлении закупок. Контракт, в свою очередь, предусматривает свое исполнение непосредственно подрядчиком без привлечения третьих лиц.

Пырлог также заметил, что с 1 ноября с маршрутов «КПАТ» ушли субподрядчики, работавшие на маршруте №2 «Улица Московская - деревня Хабаровы». Теперь на этом направлении работают низкопольные автобусы большой вместимости.