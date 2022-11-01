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НовостиОбщество1 ноября 2022 7:29

На разработку документации по строительству тоннеля под переездом в Нововятске потратят 228 миллионов рублей

Средства выделят из областного бюджета
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Работы начнутся в 2023 году. Фото: kirovreg.ru

Работы начнутся в 2023 году. Фото: kirovreg.ru

На разработку проектно-сметной документации на строительство тоннеля под ж/д переездом в Нововятске выделят 228 миллионов рублей. Об этом сообщили на заседании Гордумы.

Как стало известно, городские власти готовятся к заключению контракта по данному объекту. По сообщению сити-менеджера Вячеслава Симакова, процедуру необходимо провести до конца года. Депутаты положительно отреагировали на сообщение, заметив, что люди ждут этого события уже 30 лет.

Стоит отметить, что документация будет разрабатываться на средства из областного бюджета. Работы начнутся во второй половине 2023 года, после получения федеральной субсидии.