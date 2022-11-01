На разработку документации по строительству тоннеля под переездом в Нововятске потратят 228 миллионов рублей

Работы начнутся в 2023 году. Фото: kirovreg.ru

На разработку проектно-сметной документации на строительство тоннеля под ж/д переездом в Нововятске выделят 228 миллионов рублей. Об этом сообщили на заседании Гордумы.

Как стало известно, городские власти готовятся к заключению контракта по данному объекту. По сообщению сити-менеджера Вячеслава Симакова, процедуру необходимо провести до конца года. Депутаты положительно отреагировали на сообщение, заметив, что люди ждут этого события уже 30 лет.

Стоит отметить, что документация будет разрабатываться на средства из областного бюджета. Работы начнутся во второй половине 2023 года, после получения федеральной субсидии.