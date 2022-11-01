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НовостиОбщество1 ноября 2022 7:00

В Кировской области без вести пропала 71-летняя женщина

Жительница Сосновки ушла из дома и не вернулась
Анна МАМАЕВА
Анна МАМАЕВА
Пропавшая могла потерять память. Фото: vk.com/lizaalert_kirov

Пропавшая могла потерять память. Фото: vk.com/lizaalert_kirov

В Кировской области начались поиски без вести пропавшей 71-летней женщины. В субботу, 29 октября, Валентина Долганова ушла из дома в городе Сосновка Вятскополянского района и не вернулась.

Поисковый отряд «Лиза Алерт» сообщает приметы местной жительницы: рост 165 сантиметров, худощавого телосложения, волосы темные с сединой. Одежда: черные резиновые сапоги и розовая шапка. С собой у женщины была бордовая сумка.

Уточняется, что Валентина Петровна не ориентируется в пространстве и могла потерять память. Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшей, просьба сообщить об этом по номерам: 8(800)700-54-52.