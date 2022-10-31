Кировстат подсчитал уровень обеспечения населения региона продуктами питания

По сравнению с 2020 годом уровень производства продуктов питания вырос более чем на 100% Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Кировстат провел исследование об обеспечении населения Кировской области продуктами питания в 2021 году.

Согласно им, в регионе за минувший год в расчете на душу населения произвели 51 кг мяса, 624 кг молока, 524 штуки яиц. При этом в ведомстве отметили, что уровень самообеспечения по двум последним продуктам в области превышает 100%.

Исследование также показало, что потребление на душу населения составило 74 кг, 281 кг молока и молочной продукции, 316 штук яиц.

В Кировстате отметили, что по сравнению с 2020 годом уровень производства продуктов питания вырос более чем на 100%: мяса - на 111%, молока - на 104%, яиц - на 106%.