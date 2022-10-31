Зарплата кировчан вырастает в среднем на 24% после прохождения испытательного срока

Чем выше зарплата, тем меньше шанс, что сотрудник сам уйдет после испытательного срока. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Кировчанам повышают зарплату после прохождения испытательного срока в среднем на 24%. К такому выводу пришли эксперты портала SuperJob.

Согласно проведенному исследованию, зарплату своим сотрудникам после испытательного периода повышает 81% компаний: всем работникам - 31%, точечно - 50%. В среднем после этого получка увеличивается на 24%, по данным экспертов.

- По сравнению с прошлым годом стало больше предприятий и организаций, практикующих увеличение заработка отдельным категориям персонала. Средний процент прироста зарплат новичков, прошедших испытательный срок, за год не изменился, - сообщили в пресс-службе портала.

Кроме того, около 24% сотрудников уволились после прохождения испытательного срока. Лишь 9% ушли не сами. При этом чем выше получка, отмечают эксперты, тем меньше желающих покинуть новую работу: с должности с доходом до 50 тысяч рублей уходили 25% опрошенных, а с зарплатой от 80 тысяч и выше - 22%.