Киров
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Киров
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Киров
+2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество31 октября 2022 10:14

Зарплата кировчан вырастает в среднем на 24% после прохождения испытательного срока

После «пробного периода» ее повышает 81% компаний
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Чем выше зарплата, тем меньше шанс, что сотрудник сам уйдет после испытательного срока.

Чем выше зарплата, тем меньше шанс, что сотрудник сам уйдет после испытательного срока.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Кировчанам повышают зарплату после прохождения испытательного срока в среднем на 24%. К такому выводу пришли эксперты портала SuperJob.

Согласно проведенному исследованию, зарплату своим сотрудникам после испытательного периода повышает 81% компаний: всем работникам - 31%, точечно - 50%. В среднем после этого получка увеличивается на 24%, по данным экспертов.

- По сравнению с прошлым годом стало больше предприятий и организаций, практикующих увеличение заработка отдельным категориям персонала. Средний процент прироста зарплат новичков, прошедших испытательный срок, за год не изменился, - сообщили в пресс-службе портала.

Кроме того, около 24% сотрудников уволились после прохождения испытательного срока. Лишь 9% ушли не сами. При этом чем выше получка, отмечают эксперты, тем меньше желающих покинуть новую работу: с должности с доходом до 50 тысяч рублей уходили 25% опрошенных, а с зарплатой от 80 тысяч и выше - 22%.