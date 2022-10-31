В Орловском районе закончился ремонт дороги «Калиничи - Чудиново - Коробовщина»

Ремонт также прошел на дороге между Вятскими Полянами и Сосновкой. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кировской области закончили ремонт дороги «Калиничи - Чудиново - Коробовщина». Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

На участке в 2,86 км дороги провели ямочный ремонт, исправили самый плохой отрезок. Работы закончили 15 октября. а 28 октября состоялась приемка. Главе Орловского района предстоит узнать мнения жителей о проделанном ремонте. Кроме того, поднялся вопрос о возможности создания автобусных маршрутов.

В пресс-службе правительства также добавили, что 27 октября закончился ремонт дороги между Вятскими Полянами и Сосновкой. Поскольку подрядчик сорвал сроки, ему придется выплатить неустойку. Средства пойдут на ремонт участка дороги в Вятских Полянах.