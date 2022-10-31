Прогноз погоды в Кирове с 31 октября по 3 ноября: дожди, холода и сильный ветер

Зонты пригодятся кировчанам на наступившей неделе. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Неделя обещает быть холодной - что, впрочем, и неудивительно! «Комсомолка» подготовила прогноз погоды в Кирове с 31 октября по 3 ноября.

Понедельник, 31 октября

День будет пасмурным, но без осадков. Температура воздуха поднимется только до +4 градусов. Сильного ветра не предвидится, порывы составят максимум 6 м/с. Атмосферное давление в течение дня будет подниматься с 729 до 734 мм ртутного столба.

Вторник, 1 ноября

Последний месяц осени начнется с дождя, который будет лить хоть и слабо, но не прекращаясь с утра и до позднего вечера. Воздух прогреется лишь до +1 градуса. Поднимется ветер: ожидаются порывы до 10-12 м/с. Атмосферное давление продолжит повышаться и дойдет до 739 мм ртутного столба.

Среда, 2 ноября

Утром вновь ожидается дождь, местами - весьма сильный. Термометры покажут отметку в +2 градуса максимум. Синоптики снова прогнозируют порывы ветра до 12 м/с. Атмосферное давление составит 740 мм ртутного столба.

Четверг, 3 ноября

Дожди прекратятся, день будет пасмурным. Температура воздуха поднимется до +2 градусов, как и накануне. Ветер поутихнет, порывы составят максимум 8 м/с. Атмосферное давление повысится до 743 мм ртутного столба.