Бывший глава Афанасьево получил условный срок за превышение полномочий

Приговором стал год лишения свободы условно. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Бывший глава поселка Афанасьево получил срок за превышение должностных полномочий. Об этом сообщает областной Следком.

Как выяснилось, бывший глава городского поселения заключил договор бессрочного соцнайма квартиры с жительницей Афанасьево. При этом женщина не являлась малоимущей и не нуждалась в жилом помещении.

- Тем самым он превысил свои должностные полномочия и существенно нарушил права и законные интересы малоимущих жителей данного городского поселения, состоящих в очереди нуждающихся в жилом помещении, - сообщили в пресс-службе ведомства.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело. На днях состоялся суд. Бывшего главу Афанасьево признали виновным и приговорили к году лишения свободы условно. Кроме того, в течение года он не сможет работать на госслужбе и в органах местного самоуправления.