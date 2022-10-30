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НовостиПроисшествия30 октября 2022 9:56

Бывший глава Афанасьево получил условный срок за превышение полномочий

Он заключил бессрочный договор соцнайма жилья с женщиной, которая в этом не нуждалась
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Приговором стал год лишения свободы условно.

Приговором стал год лишения свободы условно.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Бывший глава поселка Афанасьево получил срок за превышение должностных полномочий. Об этом сообщает областной Следком.

Как выяснилось, бывший глава городского поселения заключил договор бессрочного соцнайма квартиры с жительницей Афанасьево. При этом женщина не являлась малоимущей и не нуждалась в жилом помещении.

- Тем самым он превысил свои должностные полномочия и существенно нарушил права и законные интересы малоимущих жителей данного городского поселения, состоящих в очереди нуждающихся в жилом помещении, - сообщили в пресс-службе ведомства.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело. На днях состоялся суд. Бывшего главу Афанасьево признали виновным и приговорили к году лишения свободы условно. Кроме того, в течение года он не сможет работать на госслужбе и в органах местного самоуправления.