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НовостиОбщество30 октября 2022 7:45

В Кирове школу на Пролетарской должны полностью построить до конца года

Сейчас подрядчик заканчивает отделочные работы на фасаде
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
В трехэтажном здании будут обучаться 300 школьников. Фото: admkirov.ru

В трехэтажном здании будут обучаться 300 школьников. Фото: admkirov.ru

В Кирове подрядчику, занимающемуся строительством школы на Пролетарской, велели увеличить темпы. Об этом сообщает горадминистрация.

Школа на Пролетарской, 11а строится практически с нуля. На ее территории ранее был учебный комбинат. Трехэтажное здание примет 300 обучающихся и должно быть построено до конца года. До холодов подрядчик обязан смонтировать отопление, чтобы поскорее приступить к отделке помещений.

На данный момент на фасаде заканчивают отделочные работы. Подрядчик провел укладку наружных сетей и коммуникаций. Строители занимаются разводкой сетей инженерно-технического обеспечения и ведут подготовку к отделочным работам.