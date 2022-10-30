В Кирове школу на Пролетарской должны полностью построить до конца года

В трехэтажном здании будут обучаться 300 школьников. Фото: admkirov.ru

В Кирове подрядчику, занимающемуся строительством школы на Пролетарской, велели увеличить темпы. Об этом сообщает горадминистрация.

Школа на Пролетарской, 11а строится практически с нуля. На ее территории ранее был учебный комбинат. Трехэтажное здание примет 300 обучающихся и должно быть построено до конца года. До холодов подрядчик обязан смонтировать отопление, чтобы поскорее приступить к отделке помещений.

На данный момент на фасаде заканчивают отделочные работы. Подрядчик провел укладку наружных сетей и коммуникаций. Строители занимаются разводкой сетей инженерно-технического обеспечения и ведут подготовку к отделочным работам.