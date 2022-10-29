Кировчан приглашают на спектакли любительских театров

Из постановок к очному просмотру допущены 6 коллективов в детской номинации и 8 в молодежной. Фото: kirovreg.ru

Жюри посмотрели 14 видеоверсий участников заочного этапа фестиваля-конкурса «Театральная Вятка». Об этом сообщили в областном правительстве.

Из постановок к очному просмотру допущены 6 коллективов в детской номинации и 8 в молодежной.

Кировчане смогут увидеть их 12 и 13 ноября в областном Доме народного творчества (Октябрьский проспект, 38). Эти спектакли признали лучшими из представленных работ. Во время очного показа жюри выберет победителей в обеих номинациях. Они представят Кировскую область на окружном этапе и будут активно участвовать в мероприятиях «Театрального Приволжья».

12 ноября покажут детские спектакли:

- «Алиса в стране чудес» (детский музыкальный театр «Новое поколение», г. Киров);

- «В поисках счастья» (образцовый коллектив театральная студия «ЧудоТворцы», Слободской район);

- «Приключение Чиполлино» (образцовый коллектив театральная студия «Овация», г. Орлов);

- «Отведи меня в детство» (образцовый детский театральный коллектив «Зазеркалье», г. Кирово-Чепецк) и др.

13 ноября в программе конкурсного просмотра запланированы молодежные спектакли: - «Сны Раскольникова» (студенческий клуб «ФАВТа», г. Киров);

- «Дураки» (студенческий театр ВГЭК «Авантюра», г. Киров);

- «Пьяные» (театр-студия «LIFE -театр», г. Киров);

- «Бог ездит на велосипеде» (Молодежный театр-студия «Рифма», г. Киров).