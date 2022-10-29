Роспотребнадзор подтвердил содержание вредных веществ в воздухе в Кирове

Управление Роспотребнадзора по Кировской области продолжает контролировать состояние атмосферного воздуха в областном центре. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Управление Роспотребнадзора по Кировской области продолжает контролировать состояние атмосферного воздуха в областном центре. Отбор проб сотрудники ведомства проводят каждый день вечером или ночью.

При этом учитывается направление ветра и обращения кировчан на запахи. Места контроля определяются по направлению ветра. В воздухе определяют вещества, которые могут выбрасывать находящиеся на промышленной площадке по ул. Луганской 53а предприятия.

Так, 27 октября провели отбор проб воздуха на анализ по адресам: ул. Весенняя, д. 89 и в деревне Пушкари.

На улице Весенней обнаружили содержание в воздухе фурфурола и этанола, правда, не превышающие допустимые нормы.