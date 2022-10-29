В Кирове на центральных улицах высаживают молодые деревья

Саженцы также появились на улице Воровского - от Карла Маркса к Октябрьскому проспекту. Фото: admkirov.ru

В Кирове высадили молодые деревья на центральных улицах. Как сообщили в горадминистрации, новые саженцы располагаются на участках, где убирают старые посадки из-за их возраста и других факторов.

Так, на перекрестке улиц Воровского и Горького в текущем году начали сохнуть яблони. По оценкам специалистов, в ближайшее время их нужно будет убрать. Поэтому здесь высадили декоративно цветущие деревья.

Саженцы также появились на улице Воровского - от Карла Маркса к Октябрьскому проспекту. Здесь вдоль трассы высаживают березы и липы.

- Вокруг саженцев сделаны защитные маты, чтобы не повредить их во время кошения травы в следующем сезоне. Весной в случае отсутствия дождей деревья будут защищены от засухи. Также будут сделаны защитные барьеры вокруг деревьев, чтобы они были ветроустойчивыми, - рассказали в управлении дорожной и парковой инфраструктуры.

В рамках плановой работы по озеленению в областном центре высадили около 300 деревьев. Кроме Воровского, саженцы появились на улицах Розы Люксембург, Карла Маркса, в Нововятском районе на Советской.