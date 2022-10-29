День шофера: в Кировской области более 422 тысяч автолюбителей

В регионе на конец прошлого года было зарегистрировано 368 тысяч легковых авто и более 3 тысяч автобусов. Фото: Михаил ФРОЛОВ

День работника автомобильного и городского пассажирского транспорта 30 октября в Кировской области отметят более чем 422 тысяч автолюбителей. Такие данные представили в Кировстате.

Как сообщили в ведомстве, в регионе на конец прошлого года было зарегистрировано 368 тысяч легковых авто, 51 тысяча грузовых и более 3 тысяч автобусов. В частной собственности находятся 97% легковых машин, 67% грузовых и 37% автобусов. На конец 2021 года в нашем регионе на 1000 человек приходилось 289 автомобилей. Для сравнения, в 2000 году на 1000 жителей приходилось 86 машин.

Но комфортность передвижения жителей области в основном зависит от правильной организации работы общественного транспорта. За январь - сентябрь 2022 года по области перевезли 63 млн человек, это на 1%меньше, чем за аналогичный период предыдущего года.

Важное условие для развития транспорта - безопасные и качественные дороги. На конец 2021 года их протяженность в регионе составила 25 тыс. км. Более половины (55%) - с твердым покрытием.

По данным областного правительства, за 2021 год в нормативное состояние привели 253 км дорог, в том числе 178 км регионального значения.