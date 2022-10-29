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НовостиОбщество29 октября 2022 6:35

Прогноз погоды на 29 и 30 октября в Кирове: будет ветрено и дождливо

Ночами столбик термометра может опускаться до 0 градусов
Анна МАМАЕВА
Анна МАМАЕВА
В выходные синоптики прогнозируют в Кирове дождливую погоду

В выходные синоптики прогнозируют в Кирове дождливую погоду

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Утром в субботу, 29 октября, синоптики прогнозируют в Кирове дождливую погоду. Местами ожидаются осадки в виде снега. Воздух прогреется всего до +1. Днем столбик термометра поднимется до отметки +2 градуса. В городе продолжит идти небольшой дождь. К вечеру осадки прекратятся. Юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 4-12 м/с. Атмосферное давление составит 728 мм ртутного столба.

В воскресенье, 30 октября, в течение всего дня ожидается небольшой дождь. Температура воздуха утром достигнет +3 градусов. В Кирове продолжит дуть юго-восточный ветер с порывами до 12 м/с. Атмосферное давление - 733 мм ртутного столба.

Напомним, что в УГИБДД по Кировской области водителям рекомендуют сменить летнюю резину на зимнюю. Из-за понижения температуры воздуха и осадков снега с дождем на дорогах региона может образоваться наледь.