«Умный проезд» становится доступным в районах Кировской области

Льготный проезд можно оплатить банковской картой «Мир». Фото: kirovreg.ru

Жители Слободского района могут оплатить льготный проезд банковской картой «Мир». Это стало возможным после подключения к сервису «Умный проезд» еще одного банка, пояснили в областном правительстве.

Услугой могут пользоваться в Слободском пассажиры городских маршрутов №№2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 23, 24, 25, 33, 44 и пригородных автобусов №№1021, 102, 100, 103, 105, 106, 107, 108, 111, 113, 115, 118, 119, 124, 24.

Как пояснил и.о. министра информационных технологий и связи региона Алексей Сухих, благодаря расширению списка финансовых организаций - участников сервиса услуга становится доступной для жителей районов области. Этот опыт планируют перенести на все муниципальные образования, где действует автоматизированная система учета и оплаты проезда.

Для оплаты льготного проезда банковской картой, нужно зарегистрироваться в системе «Умные услуги». Это можно сделать в любом МФЦ «Мои Документы». Для регистрации необходимо иметь с собой паспорт, СНИЛС, банковскую карту платежной системы «Мир», а также дать согласие на обработку персональных данных.

Получить дополнительную информацию о сервисе «Умный проезд» можно по телефонам 8 (800) 707-43-43 и 27-27-50.