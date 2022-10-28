В Кирове на три недели ограничат движение на улице Жуковского

Проезд по улице перекроют в районе дома №4 Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На улице Василия Жуковского в Кирове ограничат движение автомобилей. Как уточнили в городской администрации, проезд перекроют в районе дома №4.

На участке проведут аварийные работы по восстановлению наружных тепловых сетей. Ограничения будут действовать с 31 октября по 18 ноября. Водителей просят заранее продумать пути объезда.

Напомним, что на территории водонасосной станции в Кирове проведут замену оборудования. В связи с этим в ночь с 28 на 29 октября в городе отключат холодную воду в десятках домов.