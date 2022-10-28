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НовостиОбщество28 октября 2022 14:10

В Кирове на три недели ограничат движение на улице Жуковского

Такие меры связаны с аварийными работами на участке
Анна МАМАЕВА
Анна МАМАЕВА
Проезд по улице перекроют в районе дома №4

Проезд по улице перекроют в районе дома №4

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На улице Василия Жуковского в Кирове ограничат движение автомобилей. Как уточнили в городской администрации, проезд перекроют в районе дома №4.

На участке проведут аварийные работы по восстановлению наружных тепловых сетей. Ограничения будут действовать с 31 октября по 18 ноября. Водителей просят заранее продумать пути объезда.

Напомним, что на территории водонасосной станции в Кирове проведут замену оборудования. В связи с этим в ночь с 28 на 29 октября в городе отключат холодную воду в десятках домов.