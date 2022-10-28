Профессиональные охранники приступили к работе уже в 36 школах Кирова

13 образовательных учреждений взяли в штат бывших сотрудников силовых структур или военных. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Кирове уже 36 школ приняли на работу профессиональных охранников. Такие данные сообщили в горадминистрации.

По информации департамента образования, 23 школы из 59 заключили договоры с частными охранными предприятиями. Еще 13 образовательных учреждений взяли в штат бывших сотрудников силовых структур или военных. В оставшихся 23 школах профессиональная охрана появится в ближайшее время: руководство учебных заведений заключает договора с агентствами.

Начальник департамента образования Александр Петрицкий пояснил, что сотрудники ЧОПов работают по национальному стандарту. В нем есть типовое положение по контрольно-пропускному режиму и должностная инструкция. На основании этих документов они и работают. Эти сотрудники должны быть здоровыми и физически крепкими, и, конечно, без судимостей.

Отметим, ставки профессиональных охранников в школах появились по инициативе губернатора области Александр Соколов. Усиление пропускного режима на территории образовательных учреждений находится на особом контроле руководства города и области.