В Кировской области 66-летний мужчина погиб в пожаре

Загорелся один из домов деревни Нижняя Тойма. Фото: kirov.sledcom.ru

В четверг, 27 октября, в Кировской области местный житель погиб в пожаре. Как уточнили в региональном Следкоме, трагедия произошла в Вятскополянском районе.

Так, загорелся один из домов деревни Нижняя Тойма. В этот момент в помещении находился 66-летний мужчина. К сожалению, спасти его не удалось.

Сейчас по факту пожара организовали проверку. По предварительной версии, причиной возгорания могло стать неосторожное обращение мужчины с огнем. Напомним, что в Зуевке смертельный пожар произошел из-за неисправного электрооборудования.

Редакция «КП-Киров» выражает соболезнования родным и близким погибших.