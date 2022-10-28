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НовостиПроисшествия28 октября 2022 9:17

В Кировской области 66-летний мужчина погиб в пожаре

Трагедия могла произойти из-за неосторожного обращения с огнем
Анна МАМАЕВА
Анна МАМАЕВА
Загорелся один из домов деревни Нижняя Тойма. Фото: kirov.sledcom.ru

Загорелся один из домов деревни Нижняя Тойма. Фото: kirov.sledcom.ru

В четверг, 27 октября, в Кировской области местный житель погиб в пожаре. Как уточнили в региональном Следкоме, трагедия произошла в Вятскополянском районе.

Так, загорелся один из домов деревни Нижняя Тойма. В этот момент в помещении находился 66-летний мужчина. К сожалению, спасти его не удалось.

Сейчас по факту пожара организовали проверку. По предварительной версии, причиной возгорания могло стать неосторожное обращение мужчины с огнем. Напомним, что в Зуевке смертельный пожар произошел из-за неисправного электрооборудования.

Редакция «КП-Киров» выражает соболезнования родным и близким погибших.