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НовостиОбщество28 октября 2022 5:47

В Кировской области разыскивают женщину, задолжавшую дочери более 200 тысяч рублей

Мать является злостной неплательщицей алиментов
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Кировчан просят помочь в розыске женщины. Фото: ГУФССП по Кировской области

Кировчан просят помочь в розыске женщины. Фото: ГУФССП по Кировской области

В Кировской области разыскивают мать-алиментщицу. Подробности сообщили в областном ГУФССП.

Разыскиваемая - Алла Геннадьевна Черенкова, 05.01.1992 г.р., уроженка Котельнича. Как известно, она скрывается от уплаты алиментов на свою восьмилетнюю дочь. Долг Черенковой составляет более 200 тысяч рублей. Предположительно, работает в системе общепита и проживает в Кирове.

Жителей региона просят помочь в розыске должницы. Если вам известно ее местонахождение, сообщите об этом по телефонам: 8-951-355-05-55, 8(8332) 48-99-05.