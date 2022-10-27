В Кирове в ночь с 28 на 29 октября отключат холодную воду в десятках домов

На ночь и утро без воды останутся сотни кировчан. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Как сообщил «Водоканал», отключения связаны с плановой заменой запорной арматуры на территории водонасосной станции. Водоснабжение прекратят с 23.00 28 октября до 08.00 29 октября по следующим адресам:

- улица Володарского, 1-133;

- Воровского, 39-111;

- Герцена, 1-93;

- Горбуновой;

- Горького, 1-27;

- переулок Гостиный;

- улица Дерендяева, 7-91;

- переулок Дерендяева;

- проезд Динамовский;

- улица Загородная;

- проезд Заготзерновский;

- улица Заповедная;

- Захватаева;

- переулок Искожевский;

- Казанская, 3-79;

- Карла Либкнехта, 3-129;

- Карла Маркса, 1-127;

- переулок Кооперативный;

- переулок Копанский;

- станция Котласская;

- Красноармейская, 41-70;

- Красной Звезды;

- улица Красный Химик;

- переулок Красный Химик;

- Ленина, 1-88;

- Луначарского;

- Маклина;

- переулок Машиностроительный;

- Молодой Гвардии, 42-102;

- МОПРа;

- Московская, 1-90;

- улица Набережная Грина;

- проезд Октябрьский;

- проспект Октябрьский, 30-129;

- проезд Ольховый;

- Орловская;

- Преображенская;

- Пристанская;

- Профсоюзная;

- Пятницкая;

- Розы Люксембург;

- Свободы, 2-85;

- Советская;

- Спасская;

- переулок Стальной;

- переулок Токарный;

- проезд Транспортный;

- переулок Троллейбусный;

- Труда;

- улица Фабричная;

- переулок Фабричный;

- проезд Фабричный;

- проезд Хлебозаводской, 3-30;

- Чехова;

- слобода Шевели;

- переулок Энгельса;

- Энергетиков.

В «Водоканале» добавили, что в течение 29 октября по этим адресам может быть сниженное давление.