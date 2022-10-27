В Кирове в ночь с 28 на 29 октября отключат холодную воду в десятках домов

На ночь и утро без воды останутся сотни кировчан.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Как сообщил «Водоканал», отключения связаны с плановой заменой запорной арматуры на территории водонасосной станции. Водоснабжение прекратят с 23.00 28 октября до 08.00 29 октября по следующим адресам:
- улица Володарского, 1-133;
- Воровского, 39-111;
- Герцена, 1-93;
- Горбуновой;
- Горького, 1-27;
- переулок Гостиный;
- улица Дерендяева, 7-91;
- переулок Дерендяева;
- проезд Динамовский;
- улица Загородная;
- проезд Заготзерновский;
- улица Заповедная;
- Захватаева;
- переулок Искожевский;
- Казанская, 3-79;
- Карла Либкнехта, 3-129;
- Карла Маркса, 1-127;
- переулок Кооперативный;
- переулок Копанский;
- станция Котласская;
- Красноармейская, 41-70;
- Красной Звезды;
- улица Красный Химик;
- переулок Красный Химик;
- Ленина, 1-88;
- Луначарского;
- Маклина;
- переулок Машиностроительный;
- Молодой Гвардии, 42-102;
- МОПРа;
- Московская, 1-90;
- улица Набережная Грина;
- проезд Октябрьский;
- проспект Октябрьский, 30-129;
- проезд Ольховый;
- Орловская;
- Преображенская;
- Пристанская;
- Профсоюзная;
- Пятницкая;
- Розы Люксембург;
- Свободы, 2-85;
- Советская;
- Спасская;
- переулок Стальной;
- переулок Токарный;
- проезд Транспортный;
- переулок Троллейбусный;
- Труда;
- улица Фабричная;
- переулок Фабричный;
- проезд Фабричный;
- проезд Хлебозаводской, 3-30;
- Чехова;
- слобода Шевели;
- переулок Энгельса;
- Энергетиков.
В «Водоканале» добавили, что в течение 29 октября по этим адресам может быть сниженное давление.