В Кирове заканчивают асфальтировать улицы Зеленина и Восьмого Марта

Работы проводятся только в хорошую погоду, когда нет осадков. Фото: admkirov.ru

Как сообщает горадминистрация, на текущей неделе подрядчик планирует завершить работы, а также обустроить съезды и парковки. Протяженность асфальтируемого участка на Зеленина составляет чуть более 500 метров, на Восьмого Марта - около 200 метров. Процесс идет только в хорошую погоду, когда нет осадков.

В мэрии напомнили, что строительство обеих улиц идет по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Концептом предусмотрено устройство двухполосной проезжей части, тротуаров и освещения.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Кирове заканчивают ремонтировать дороги в рамках того же нацпроекта. На днях подрядчики сдали еще четыре участка, еще несколько остаются в работе. Подробнее - здесь.