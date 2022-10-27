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НовостиОбщество27 октября 2022 9:15

В Кирове заканчивают асфальтировать улицы Зеленина и Восьмого Марта

На текущей неделе работы будут завершены
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Работы проводятся только в хорошую погоду, когда нет осадков. Фото: admkirov.ru

Работы проводятся только в хорошую погоду, когда нет осадков. Фото: admkirov.ru

Как сообщает горадминистрация, на текущей неделе подрядчик планирует завершить работы, а также обустроить съезды и парковки. Протяженность асфальтируемого участка на Зеленина составляет чуть более 500 метров, на Восьмого Марта - около 200 метров. Процесс идет только в хорошую погоду, когда нет осадков.

В мэрии напомнили, что строительство обеих улиц идет по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Концептом предусмотрено устройство двухполосной проезжей части, тротуаров и освещения.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Кирове заканчивают ремонтировать дороги в рамках того же нацпроекта. На днях подрядчики сдали еще четыре участка, еще несколько остаются в работе. Подробнее - здесь.