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НовостиОбщество27 октября 2022 8:20

В Кирове бесправник устроил ДТП, в котором пострадал двухлетний ребенок

По факту аварии проводится проверка
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Авария произошла напротив ЦУМа. Фото: ГИБДД Кировской области

Авария произошла напротив ЦУМа. Фото: ГИБДД Кировской области

В Кирове в ДТП пострадал двухлетний мальчик. Информацию сообщает областная ГИБДД.

Авария произошла сегодня, 27 октября, в 08.30. У дома №48 на Воровского «ГАЗ» врезался в бордюр и опору уличного освещения. Известно, что у 22-летнего водителя не было прав. В результате происшествия пострадал двухлетний ребенок. Степень тяжести его травм неизвестна.

По факту ДТП проводится проверка. Сотрудники полиции устанавливают все причины и условия совершения аварии.