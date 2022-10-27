В Кирове бесправник устроил ДТП, в котором пострадал двухлетний ребенок

Авария произошла напротив ЦУМа. Фото: ГИБДД Кировской области

В Кирове в ДТП пострадал двухлетний мальчик. Информацию сообщает областная ГИБДД.

Авария произошла сегодня, 27 октября, в 08.30. У дома №48 на Воровского «ГАЗ» врезался в бордюр и опору уличного освещения. Известно, что у 22-летнего водителя не было прав. В результате происшествия пострадал двухлетний ребенок. Степень тяжести его травм неизвестна.

По факту ДТП проводится проверка. Сотрудники полиции устанавливают все причины и условия совершения аварии.