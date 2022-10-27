В Кировской области планируют производить БАДы, которые заменят импортные добавки

Компания планирует выпускать 22 млн упаковок БАДов в год. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кировской области планируют производить биологически активные добавки. Как сообщили в правительстве региона, фармацевтическая компания «Квадрат-С» построит новый цех в пгт. Восточный Омутнинского района.

Заем на строительство в сумме 231,3 млн рублей одобрил Экспертный совет федерального Фонда развития промышленности.

«Квадрат-С» будет расширять производство в Кировской и Московской областях. В планах - выпускать 22 млн упаковок БАДов в год.

По информации регионального министерства промышленности, предпринимательства и торговли, компания собирается производить биологически активные добавки по направлениям кардиология, неврология, оториноларингология и урология.

На импортные БАДы, по данным компании «Квадрат-С», приходилось около 24% рынка. Но в текущем году ряд иностранных производителей ушли с российского рынка. Заменить их и обеспечить технологический суверенитет России как раз и призвано новое производство. А Кировской области это даст возможность увеличить свою долю на рынке фармпродукции и создать новые рабочие места.