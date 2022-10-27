Кировчане смогут сдать вторсырье в трех точках 29 октября

На переработку можно сдать различные виды вторсырья.
Фото: Иван МАКЕЕВ
29 октября по Кирову вновь проедет «Экомобиль». Как сообщает АО «Куприт», он за один рейс сделает три остановки в следующих местах:
- 11.00 - 12.00 - Маршала Конева, 10 (на парковке у СК «Быстрица»);
- 12.30 - 13.30 - Монтажников, 38 (у магазина «Глобус»);
- 14.00 - 15.00 - Дзержинского, 62 (у магазина «Глобус»).
Кировчане смогут принести на переработку следующие виды вторсырья:
- PET питьевой, PET прочий (01);
- HDPE твёрдый и мягкий (02);
- LDPE упаковку цветную и прозрачную (04);
- PP твёрдый и мягкий (05);
- PS твёрдый и вспененный (06);
- макулатуру (архивы, газеты, журналы, тетради, книги без обложек);
- гофрокартон (коричневый).Стоит учесть, что втулки, упаковки из-под яиц и бумажные пакеты «Экомобиль» забрать не сможет;
- тетрапак без крышек (81, 82, 84);
- алюминий (41);
- жесть (40).
Все вторсырье должно быть чистым и рассортированным по фракциям. Пластиковые упаковки необходимо очистить от остатков еды, макулатуру - освободить от скоб, скрепок и пружин. Алюминиевые и жестяные банки перед сдачей надо промыть и смять.