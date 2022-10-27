В Кирове заканчивается благоустройство дворов

Основная часть работ во дворах уже закончена. Фото: admkirov.ru

В Кирове заканчивается ремонт дворов. Об этом сообщает горадминистрация.

Работы велись в рамках нацпроекта «Формирование комфортной городской среды». В результате его выполнения в городе отремонтировали 70% дворов. На оставшихся 30% благоустройство находится в завершающей стадии. Весь объем работ будет выполнен в ближайшие одну-две недели. В основном остается установить малые архитектурные формы и прибрать территории после ремонта.

Так, к примеру, во дворе дома № 23/6 на Романа Ердякова должны появиться ограждение детской площадки, урны и скамейки. На территории уложен асфальт, заменены бортовые камни, отремонтированы тротуары и обустроены пешеходные зоны. По решению жильцов специалисты увеличили количество стояночных мест. Из-за близости детских садов к дому рабочие предусмотрели съезды к ним.