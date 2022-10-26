В 2023 году в Кировской области создадут Молодежный центр

В центре будут предусмотрены коворкинг, конгресс-холл, лекционная, медиа-лаборатория и другое. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В Кировской области планируют создать Молодежный центр. Об этом сообщил губернатор Александр Соколов в своем телеграм-канале.

Центр появится на базе детского лагеря «Белочка». В нем будут конгресс-холл для деловых игр, фестивалей и концертов, коворкинг для общения, комната психологической разгрузки, мастерская, лекционная, медиа-лаборатория с современной техникой для создания контента.

- Получить финансирование на создание Центра мы смогли благодаря участию в конкурсе Федерального агентства по делам молодежи в рамках программы «Регион для молодых». По его итогам в ближайшее время Кировская область получит 69 миллионов рублей, - прокомментировал глава региона.

Открытие запланировано на 2023 год.