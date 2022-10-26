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Происшествия26 октября 2022 13:25

В Кирове на Октябрьском проспекте грузовик сбил 10-летнюю девочку

По факту аварии проводится проверка
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
ДТП случилось днем 26 октября. Фото: ГИБДД Кировской области

ДТП случилось днем 26 октября. Фото: ГИБДД Кировской области

В Кирове грузовик сбил 10-летнюю девочку. Об этом сообщает областная Госавтоинспекция.

ДТП произошло сегодня, 26 октября, в 14.35. У дома №58 по Октябрьскому проспекту «МАЗ» сбил 10-летнюю девочку. Возможно, ребенок перебегал дорогу в неположенном месте. Школьница получила травмы в результате столкновения, насколько тяжелые - неизвестно.

По факту аварии проводится проверка. Сотрудники полиции устанавливают все причины и условия случившегося.