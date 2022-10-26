В Кирово-Чепецком районе карета «скорой» вылетела в кювет и опрокинулась

Машина съехала с дороги в кювет и опрокинулась на бок. Фото: ГИБДД Кировской области

В Кировской области опрокинулась карета «скорой помощи». Об этом рассказали в региональной ГИБДД.

ДТП случилось 25 октября в 19.30. На 57 км трассы «Киров - Кирово-Чепецк - Зуевка - Фаленки - Демаки - граница с Удмурской республикой» карета «скорой» съехала с дороги и опрокинулась. По предварительным данным, 34-летний водитель не справился с управлением. В итоге пострадала 35-летняя женщина-пассажир УАЗа.

Всего за минувшие сутки на дорогах Кировской области произошло шесть ДТП, в которых пострадали шесть человек. Погибших нет.