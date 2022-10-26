В Вятских Полянах пенсионера зажало между двумя машинами

Автомобиль, припаркованный пенсионером, поехал вниз и прижал его к другой машине. Фото: ГИБДД Кировской области

В Вятских Полянах мужчину зажало между двумя машинами. Информацию об этом сообщает областная ГИБДД.

Происшествие случилось 25 октября в 10.10. По данным ведомства, мужчина припарковал свою «Ладу Гранту» у ворот гаража, но не включил ручной тормоз. Автомобиль покатился вниз, в сторону другой машины. Водитель попытался остановить транспортное средство, но не смог. В итоге «Гранта» прижала его к другому авто. 72-летний мужчина в результате получил серьезные травмы, его пришлось госпитализировать.

Всего за минувшие сутки в Кировской области зафиксировали шесть ДТП, в которых пострадали шесть человек. Погибших нет.