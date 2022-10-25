В Кировской области за сутки два человека погибли в пожарах

Трагедии произошли в Зуевке и Свече.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В Кировской области за минувшие сутки два человека погибли в пожаре. Подробности сообщили в региональном Следкоме.
Первый инцидент произошел в поселке Свеча. По предварительным данным, пожар вспыхнул из-за неосторожного обращения с огнем при курении. В результате погиб 42-летний мужчина.
Вторая трагедия произошла в Зуевке. Пожар вспыхнул в одном из жилых домов, предварительно, из-за неисправного электрооборудования. Спасатели нашли на месте происшествия тело 71-летнего мужчины.
По обоим фактам Следком начал проверку. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Редакция «КП-Киров» выражает соболезнования родным и близким погибших.