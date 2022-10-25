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Общество25 октября 2022 11:56

В Кирове отремонтировали ретроавтомобиль с улицы Спасской, пострадавший в ДТП

После полугода реставрации арт-объект вернулся на свое законное место
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Арт-объект находится на Спасской с 2015 года. Фото: t.me/simakov_kirov

Арт-объект находится на Спасской с 2015 года. Фото: t.me/simakov_kirov

В Кирове отремонтировали и вернули на место ретроавтомобиль, установленный на улице Спасской. Об этом сообщил и.п. главы горадминистрации Вячеслав Симаков в своем телеграм-канале.

Памятник сильно пострадал в начале марта: тогда в него врезался пьяный лихач на автомобиле. После ДТП искусственный автомобиль увезли на реставрацию.

- После полугода кропотливой работы семьи кузнецов Гуриных из Слободского автомобиль был полностью отреставрирован и сегодня занял свое законное место на прогулочной части улицы Спасской, - доложил Симаков.

Стоит отметить, что арт-объект «ITALIA 35/45НР» стоит на Спасской с 2015 года. Автомобиль является копией машины, победившей в ралли Пекин-Париж в 1907 году.