В Кирове отремонтировали ретроавтомобиль с улицы Спасской, пострадавший в ДТП

Арт-объект находится на Спасской с 2015 года. Фото: t.me/simakov_kirov

В Кирове отремонтировали и вернули на место ретроавтомобиль, установленный на улице Спасской. Об этом сообщил и.п. главы горадминистрации Вячеслав Симаков в своем телеграм-канале.

Памятник сильно пострадал в начале марта: тогда в него врезался пьяный лихач на автомобиле. После ДТП искусственный автомобиль увезли на реставрацию.

- После полугода кропотливой работы семьи кузнецов Гуриных из Слободского автомобиль был полностью отреставрирован и сегодня занял свое законное место на прогулочной части улицы Спасской, - доложил Симаков.

Стоит отметить, что арт-объект «ITALIA 35/45НР» стоит на Спасской с 2015 года. Автомобиль является копией машины, победившей в ралли Пекин-Париж в 1907 году.