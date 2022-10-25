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Происшествия25 октября 2022 11:05

В Верхнекамском районе мужчина пытался выгородить друга и получил срок за ложные показания

В зачет пошла также попытка кражи, в которой его признали виновным
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Мужчине вынесли приговор сразу за два преступления.

Мужчине вынесли приговор сразу за два преступления.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кировской области мужчину осудили за дачу ложных показаний. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Как выяснилось, некогда жителя Верхнекамского района поймали пьяным за рулем. Его 50-летий друг решил помочь приятелю и на допросе заявил, что он сам управлял автомобилем, а знакомый тут вообще ни при чем. Однако показания не сошлись со словами полицейских, а также не были доказаны во время расследования уголовного дела.

Мужчину обвинили в даче заведомо ложных показаний. На этом его злоключения не закончились: его также признали виновным в попытке ограбить магазин. На основании всего вышеизложенного суд вынес приговор: год колонии строгого режима.