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Общество25 октября 2022 10:29

Поезд Деда Мороза прибудет в Киров в середине января

Передвижная резиденция уже начала свой путь по стране
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
В Кировскую область поезд Деда Мороза прибудет уже после окончания новогодних каникул.

В Кировскую область поезд Деда Мороза прибудет уже после окончания новогодних каникул.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Стало известно, когда Кировскую область посетит поезд Деда Мороза. Подробности сообщили в туристско-информационном центре региона.

По традиции, в конце октября передвижная резиденция Деда Мороза и Снегурочки начинает свой путь по России. В Кировскую область сказочный поезд прибудет 14 января. Как сообщили в пресс-службе ТИЦ, пришедших встречать его ждет анимационная программа, игры, танцы и поздравления.

За отдельную плату можно посетить и сам поезд. Для этого понадобится пройти праздничный квест и купить билет, сообщает организация.

Маршрут и расписание поезда Деда Мороза можно посмотреть здесь.