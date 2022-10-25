Поезд Деда Мороза прибудет в Киров в середине января

В Кировскую область поезд Деда Мороза прибудет уже после окончания новогодних каникул. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Стало известно, когда Кировскую область посетит поезд Деда Мороза. Подробности сообщили в туристско-информационном центре региона.

По традиции, в конце октября передвижная резиденция Деда Мороза и Снегурочки начинает свой путь по России. В Кировскую область сказочный поезд прибудет 14 января. Как сообщили в пресс-службе ТИЦ, пришедших встречать его ждет анимационная программа, игры, танцы и поздравления.

За отдельную плату можно посетить и сам поезд. Для этого понадобится пройти праздничный квест и купить билет, сообщает организация.

Маршрут и расписание поезда Деда Мороза можно посмотреть здесь.