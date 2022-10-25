Кировчане смогут бесплатно проверить родинки у онкологов

Обследовать родинки будут при помощи дерматоскопа. Фото: vk.com/medkirovru

29 октября в поликлинике Кировского Центра онкологии и медицинской радиологии пройдет День открытых дверей, посвященный раннему выявлению онкологических заболеваний кожи. Как сообщает областной Минздрав, в рамках акции кировчане смогут проверить родинки. Врачи будут осматривать их с помощью дерматоскопа - специального аппарата, который позволяет детально рассмотреть цвет и микроструктуры разных слоев кожи.

Как отметили в Минздраве, меланома остается самым агрессивным из новообразований кожи. Она может долго не проявляться, но это не означает, что ее нет. Заболевание важно обнаружить вовремя.

День открытых дверей пройдет с 08.00 до 13.00. Регистрация пациентов будет проходить до 12.00. Принять участие могут кировчане в возрасте от 18 лет и старше. С собой нужно принести полис и паспорт.