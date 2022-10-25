Победителю конкурса на создание символики к юбилею Кирова заплатят 100 тысяч рублей

Кировчане на голосовании выберут лучшую работу, чей автор получит вознаграждение. Фото: Олег ЗОЛОТО

Автор лучшего концепта символики к юбилею 650-летию Кирова получит 100 тысяч рублей. Об этом сообщает областное правительство.

С 12 октября начался прием заявок на конкурс. Он продлится еще около недели. С 3 по 13 ноября жюри отберет три лучших работы, которые после предоставят на суд кировчан. Итоги конкурса и победителя объявят 28 ноября. Автор лучшей концепции получит 100 тысяч рублей.

В правительстве напомнили, что принять участие в конкурсе может любой человек старше 18 лет, а также юрлица, зарегистрированные на территории страны, обладающие профессиональными компетенциями в сфере дизайна. Обязательное требование - концепт должен быть основан на культурных, исторических и географических особенностях Кировской области, они должны быть легко узнаваемы. Цветовая палитра должна соответствовать геральдике Вятки.