В Кирове укладывают брусчатку вдоль Спасского собора

Территорию вокруг собора благоустраивают с помощью неравнодушных кировчан. Фото: спасскийсобор.рф

В Кирове продолжается благоустройство территории вокруг Спасского собора. Как сообщили в пресс-службе храма, сейчас идет укладка декоративной брусчатки. Согласно проекту, вдоль собора будет идти дорожка для прогулок. Общая площадь покрытия - около тысячи квадратных метров.

Закончить укладку брусчатки планируется в течение недели. Весной 2023 года планируется обустроить клумбы.

- Будут посажены цветы и кустарники, установим удобные скамейки для отдыха. Надеемся, что благодаря этим усилиям прихрамовая территория станет комфортным уголком для души, - сказали в Спасском соборе.

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