В правительстве Кировской области появились новые кадры

О новых кадровых решениях стало известно во время еженедельной планерки у главы региона. Фото: kirovreg.ru

В правительстве Кировской области появились новые лица. Об этом сообщил Александр Соколов во время еженедельной планерки.

Так, заместителем главы администрации губернатора стал Михаил Кандин. Как известно, он ранее занимал руководящие должности в Костромской области, в частности, работал заместителем главы администрации Макарьевского района Костромской области. Он будет курировать управления делопроизводства, бухучета и закупок администрации, а также службы хозобеспечения и автохозяйства правительства Кировской области.

У министра внутренней политики Кировской области будут два заместителя. Первый - Станислав Куршаков, ранее занимавший должности заместителей директора АО «Куприт», ГТРК «Вятка». Ему предстоит заниматься развитием этноконфессиональных отношений и взаимодействием с институтами гражданского общества. К своей работе он приступил с 18 октября.

Второй - Андрей Чернов, ранее покинувший пост главы Вятскополянского района. В его обязанностях будет взаимодействие с органами местного самоуправления. Работать он начинает с сегодняшнего дня.